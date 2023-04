Rakvere valmistab ette tänavaehitust Kukekülas

Rakvere abilinnapea Kert Karuse sõnul lähevad raiesse neli puud Malmi tänaval ja 44 puud Härma tänaval. "Kuna kogu olemasolev tänavaruum läheb tervikuna ümberehitamisele, saavad olemasolevate puude juured nii mahuka tee-ehituse käigus ulatuslikke kahjustusi, et nende väljavahetamine uute vastu on möödapääsmatu. Mõistlik on teha puude asendus ehituse ajal. Seepärast teeme raied ära esimese tööna, kuna venitamine võib lõppeda sellega, et puude otsas on lindude pesad," kommenteeris Karus.