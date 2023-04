Külmad ööd lükkavad külvi pisut edasi, kuid muud tööd juba käivad

Viru-Nigula vallas tegutseva Rabaveere Farm OÜ juhatuse liige Olav Kreen ütles, et hooaja käivitamine on alanud ja selle käigus vaadatakse üle masinad ning nende seadistus. “Taliviljade esimene väetusring on tehtud ja täna algas hernekülv. Eelmisel aastal läksime seda teed, et otsustasime vähendada suvirapsi osakaalu ja suurendada taliviljade oma,” rääkis Kreen, kes tõi esile, et suvirapsi hakkasid kimbutama putukate rünnakud ja lisaks on tõrjevahendeid vähemaks jäänud.