Haljala vallavanem Anti Puusepp ütles teisipäeval toimunud vallavolikogu istungil, et Urmas Lindlo avaldas soovi töösuhe lõpetada ning vallavanem otsustas Lindlo soovi rahuldada. "Tänan vallavalitsuse nimel Urmast tehtud töö eest ning soovin talle edu edaspidistes ettevõtmistes," lausus Anti Puusepp.

"Oleme uue konkursi juba välja kuulutanud, et valdkonnale eestvedaja leida," sõnas vallavanem ning lisas, et pakutav ametikoht pole kergemate killast, kuid kindlasti pakub piisavalt väljakutset. "Leiame jätkuvalt, et väikeses vallas võiksid need kolm valdkonda (kultuur, sport ja noorsootöö – toim) ühte jalga käia, kuid kindlasti eeldab see tugevat meeskonnajuhti, et muudatusi ellu viia," selgitas Anti Puusepp.