Viis kirja jääb iga päev vigase aadressi tõttu kohale jõudmata

Postisaadetiste tellimisel on oluline jälgida, et kasutatakse õiget aadressi. Seda on vaja näiteks ametlike teadete või panga teavituste ja pangakaardi või paberarvete saamiseks. Samuti on tähtis, et õige aadress saaks kirja ajalehe või ajakirja tellimisel kirjastaja/väljaandja juures ning on abiks usinatele kirjasaatjatele kirja kohale toimetamiseks.