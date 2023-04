Eesti Loomakaitse Selts kutsub üles looma valima hoolikalt

Selleks et halbu üllatusi vältida, tuleks alustuseks mõelda, mida loomalt oodatakse ehk mis eesmärgil soovitakse endale looma võtta ja kas soovitud loom suudab täita ootuseid. Ka ei ole tähtsusetum uurida, mida soovitud loom vajab selleks, et elada liigile omases keskkonnas ja tegeleda liigile omaste tegevustega, ning kas suudetakse ja tahetakse seda talle pakkuda. Samuti tuleb teadvustada, et alati tuleb valmis olla üllatusteks.