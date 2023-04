Arheoloogid tutvustasid riigitelevisioonis Lääne-Virumaalt leitud muistiseid

Teisipäeval rääkis Mäesalu "Ringvaates", et leitud kausid on pronksist. Niisuguseid on ka varem väljakaevamistel leitud ning just eriti palju Eestist, konkreetsemalt Virumaalt. Arheoloog oletas, et kausid olid liturgilised esemed, mille Taani kuningas võis 1220. aasta paiku kinkida Virumaa ülikutele, et viimased soostuks ristiusku vastu võtma.