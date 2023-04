Pattonis võitsid medalid vanad tuttavad

Seni olid medalikomplektide omanikud selgunud kolmes paarismänguliigis, individuaalses ja võistkondlikus arvestuses, viimasena selgitati parimad välja aga pattonis, mis on üks võistkondliku mängu alaliike.

Kolmest etapist koosnenud turniiri võitis küll Jõgeva, aga et sinna kuulus Rakvere Bridžiklubi liikmetest vaid Eino Vaher, osales võistkond väljaspool arvestust. Maakonna meistriks kuulutati Later, järgnesid Kelp ja Eisma ehk võistkonnad, kes on esikolmikusse jõudnud ka paljudel varasematel meistrivõistlustel.