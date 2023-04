Õpilasfirma ühendab sõpru ja õpetab ettevõtlust

Õpilasfirmade tegemisi koordineerib Jouth Achievement Eesti SA, mis on tegutsenud juba aastast 1992. Naljaga pooleks sõnab sihtasutuses koolitustega tegelev Merike Elmik, et esimeste programmis osalenute lapsed saavad juba ise õpilasfirma luua. “Lühidalt öeldes on see aastane ettevõtlusprogramm, mis eelnevalt õpetab õpetajatele vajalikud oskused ja meetodid selgeks ja õpetajad annavad need programmis osalevatele lastele edasi,” selgitas Merike Elmik. Vääriskoti loomisel juhendas õpilasi Vinni-Pajusti gümnaasiumi majandusõpetaja Diana Tandru.