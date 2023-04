Juhtkiri: oh kooliaeg, oh stress!

Põhikoolilõpetajad, kel riigieksameid ees ei seisa, peavad tegelema sisseastumiskatsetega, seegi on murekohaks lastevanematele, kes näevad kodus muretsevaid ja nutvaid võsukesi. Riigi tasandil on läbi käinud aga idee tõsta kohustuslik kooliiga praeguselt 17 eluaastalt 18-le ehk siduda see noore täisealiseks saamisega. See tähendaks, et sisseastumiskatseid tuleb sooritada neilgi, kes plaaninud 17-aastaseks saades hariduse omandamisega rohkem mitte vaeva näha.

Tõsi aga on, et igasugused sisseastumiskatsed on kindlasti vajalikud. Ka varasemad eksamid, tasemetööd ja muud teadmiste kontrollid on olulised. Esiteks annavad need noortele tagasisidet omandatud teadmiste kohta, teiseks lasevad aimu saada, mis on stress ja kuidas on neil elus nii vajaliku stressitaluvusega. Pole õige hoida lapsi ja noori vati sees ning kaugel päriselust. Kui nad satuvad stressi tekitavatesse olukordadesse vähehaaval ja õppetöö osana (nagu õpivad koolis kogemuste kaudu suhtlemise keerukat kunsti), ei taba elu stressirohkus neid nagu nuialöök pähe, kui kooliuks selja taga sulgub.