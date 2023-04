95 aastat tagasi 20. aprillil Undla külas sündinud Arvo Kruusement on lavastanud seitse mängufilmi. Neist tuntumad on "Kevade" (1969), "Don Juan Tallinnas" (1971) ja "Suvi" (1976). Hilisemad filmid on "Naine kütab sauna" (1978), "Karge meri" (1981), "Bande" (1985) ja "Sügis" (1990).