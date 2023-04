"Ühel aastal, kui meid polnud, hakkas levima kõlakas, et Tamsalu EPT on pankrotis," lausus ettevõtte tegevdirektor Aivar Maasik muiates.

​Tamsalu EPT tuli messile läbilõikega oma toodangust: näituseplatsil on koha leidnud kopad, lumetõrjevahendid, greiderid, võsagiljotiinid. "Messil käimine on juba harjumus. Ja pildil tuleb olla," rääkis Maasik. "Maamess on rauameeste laulupidu."