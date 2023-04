VT maamessil ⟩ Pomemet ja Palmse Trailer otsivad maamessilt eelkõige suhteid

Pomemeti toodang on üsna sarnane Tamsalu EPT-s toodetavaga: nagu naabrimehedki, toodavad nad ekskavaatorite ja muude raskemasinate lisaseadmeid ning lumetõrjevahendeid. "Eesti turul oleme Tamsalu meestega ehk väikesed konkurendid, kuid välisturul mitte," ütles Pomemeti meister Hanno Toome. "Eks meie jutt on ilmselt sama, mis teistel osalistel: messilt kauba kaasa ostjaid palju pole, kuid tähtsad on suhted. Silmast silma vestlemine, oma käega asjade katsumine."