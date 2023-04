ELVL sõlmis Rakverega lõimumise partnerluslepingu

Sõlmitud partnerluslepingu kohaselt eraldatakse Rakvere linnale 157 250 eurot. "Rakvere linnal on juba edukas kogemus mullu lõppenud pilootprojektiga uussisserändajate toetamiseks," sõnas Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket. Ta lisas, et omavalitsused seisavad lõimumise ja kohanemise valdkonnas paljude väljakutsete ees. "Lõimumine on päris keeruline protsess nii laste kui ka täiskasvanute jaoks, kus toetusel ja jõustamisel on suur roll. Mul on väga hea meel, et valdkonda hakatakse koordineerima üleeestiliselt. Kolmeaastase partnerluslepingu sõlmimine võimaldab meil jätkata koostöös Tallinna ja Tartu linnaga oluliste teenuste arendamist, arendades ühtlasi väärtuslikku võrgustikutööd," rääkis Suun-Deket.