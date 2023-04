VT maamessil ⟩ Majanduslangus paneb isegi sillutise pealt kokku hoidma

Viru Kivi tootmisbaas asub Lääne-Virumaal Essus ja sõltuvalt hooajast on ettevõttes ametis 5–15 töötajat. "Alustasime 2007. aastal ja siiamaani oleme jalul püsinud," mainis Heiki Arumäe. "Eesti on nii väike, et meie kive leiab igalt poolt. Kindlasti ka Rakverest, aga ka Saaremaalt."

Sillutisekividega on kaetud vist juba kõik Eesti kõnniteed. Kas pole karta, et turg kuivab kokku, sest kivisillutis on ju vaat et igavene? "Mõni juba vahetab esimest sillutist välja. Mõni tahab midagi moodsamat. Igal pool käivad kinnisvaraarendused, kivisillutis jõuab järjest rohkem erakruntidele. Ühesõnaga: ei karda, et töö otsa saaks," vastas Arumäe.