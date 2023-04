Vaba lava üritusele registreeris ennast kuus bändi, iga etteaste pikkuseks on 10–15 minutit.

Kuigi vaba lava ürituse formaat pole iseenesest midagi uut, on konkreetse üritusega suuremad plaanid. Ürituse idee autor – Kadrina kultuurivedur Ahto-Lembit Lehtmets – soovib nimelt viia Kadrina noorsootöö täiesti uuele tasemele. Plaanis on ehitada vana huvikeskuse palmisaal ringi noorte oma klubiks – esimesed sammud on selleks juba tehtud.