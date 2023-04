Rakvere auto-motoklubi “Autom” Rakvere KEK-i sektsioon hakkas tegutsema 4. jaanuarist 1973 60 liikmega. On peetud individuaalsõidukite juhtide õppused uute liikluseeskirjade tundmiseks. Samuti korraldati nende sõidukite tehniline ülevaatus. Organiseerimisel on tehnilise teenistuse lühikursused. Suvel on aga plaanis auto-motomatkade korraldamine.