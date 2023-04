Koprajahihooaeg sai läbi, mõni nooruk otsib veel elupaika

Loodusmees ja kütt Peeter Hussar ütles, et küllap jäi kütitud kobraste arv suurusjärgult samasuguseks, nagu see on olnud varasematel aastatel. Eelmisel hooajal kütiti Lääne-Virumaal 314 kobrast, kogu Eesti peale ligi 6000. Kõige rohkem kopraid, 904, lasti Võrumaal.

Ka Hussar ise sai sel jahihooajal mõned koprad kätte. “Kevadel ma enam koprajahis ei käinud,” rääkis loodusmees, kes oli kohanud Euraasia suurimat närilist viimati möödunud sügisel Vihulas. Kobrast on võimalik nii püssiga küttida kui ka püünistega püüda. Hussar püüabki ise kopraid päris tihti raudadega. “Mingite kohtade peal on see palju tõhusam kui püssiga passimine,” sõnas ta ja lisas, et kobras on meie ulukite seas küllaltki eripärane. Suurt ühisjahti temale pidada ei saa, pigem on see Hussari sõnul vaikne ja omapäi olemine.