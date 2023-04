Liiklustalgud juhivad tähelepanu reeglitest kinnipidamisele

Politsei- ja piirivalveameti Rakvere politseijaoskonna patrullpolitseinik Veiko Oskin ütles kiirusmõõturit demonstreerides, et kui see täiesti korras pole, tööd sellega teha ei saa. Patrullpolitseinik Jaak Sepajõe täiendas kõrvalt, et hiljuti katsetas ta käibelt maas olevat 2008. aastal taadeldud kiirusmõõtjat Stalker 1. Sepajõe üllatuseks näitas vana aparaat sama tulemust, mida teenistuses kasutatav taadeldud kiirusmõõtur. Politseinike tööd hõlbustab oluliselt see, et kiirusmõõtur positsioneerib oma asukoha ja võtab kiiruseületamised videolinti, mistõttu tekib vähem vaidlusi.