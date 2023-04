Taali mesila üks omanikest Aili Taal rääkis, et suurim oht, mis mesilasi talvel varitseb, on nälg ja mesilaste varroos, mida põhjustavad parasiidid varroalestad. "Varroosi puhanguid esineb üle Eesti, see käib tõusude-mõõnadega. Selle vastu saab võidelda, aga ikka võib häda igaüht tabada," ütles ta.