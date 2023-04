Võsu Neptuni platsil tehakse ettevalmistusi pansionaadi ehituseks

Keskkonnaametiga on plaanitava pansionaadihoone eskiisprojekt juba kooskõlastatud. Üleeelmise aasta lõpul pandi see üles ka Haljala valla kodulehele ja läbis projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Valla kommunikatsioonjuhi Kent Kerneri sõnul ei laekunud projekti kohta ühtegi negatiivset arvamust.

"Vallavalitsuse hinnangul on see küll positiivne, kui rannapromenaadi ääres asunud silma riivanud kinnistu korrastatakse ja Võsule kui kuurordile kohaselt kasutusse võetakse," ütles Kerner. "Ehitusluba on vallavalitsuse poolt juba välja antud, mistõttu Lisako OÜ võib igal hetkel kopa maasse lüüa. Vallavalitsusele teadaolevalt on Lisako OÜ-l näiteks soojuspuuraukude rajamine ka käsil."