Mäletan oma kunagist Võipere kooli klassijuhatajat, kes ütles elutargalt: “Elu kõige tähtsam, uhkem ja ilusam on 8. klassi lõpetamine, keskkooli lõpuaktus on vaid tähtis ja ülikooli lõpetamisele kõik ei viitsigi minna.” Tollal ei räägitud põhikoolist, kool lõppes 8. klassiga. Ja lõpupidu on siiani meeles kui pidude pidu, elu ilusaim koolilõpp! Muidugi olid kõikidel poistel tumedad ülikonnad ja tüdrukutel heledad minikleidid, “aasta siis oli kuuskümmend viis”, tegelikult 1968.