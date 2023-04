Ööbikuöödel jutustatakse Kunda ja Moe lugusid

Viru-Nigula valla kultuurikeskus koostöös Viru-Nigula valla noorte näiteringiga ootab huvilisi Kunda pärimuslugude kohvikusse. Räägitakse Kundast Rakveresse käinud reisirongist ja sellest, et kui reisijate vedu lõpetati, korraldasid kohalikud perroonil “leinapeo”. Mälestusi ja meenutusi, mida jagatakse, on kuhjaga.

Kunda ühisgümnaasiumi raamatukoguhoidja Luule Raam on paljude aastate jooksul kogunud lugusid Kunda linna tekkest, sealsest eluolust ja värvikatest inimestest. Suurem jagu lugudest on muutunud pärimuseks, mida on edasi rääkinud juba mitu põlvkonda. Mälestused, mis on keskealistele ja vanematele inimestele legendideks saanud, on täiesti tundmatud nooremale põlvkonnale. Viru-Nigula valla kultuurikeskuse kultuurikorraldajad ja Viru-Nigula valla noorte näiteringi liikmed koos juhendaja Anne-Liisi Laanestega on teinud valiku põnevamatest lugudest, mida noored näitlejad jutustavad edasi oma eakaaslastele ja kõigile linnakodanikele.