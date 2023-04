“Jagasime inimesed ära nii, et iga rühm mahuks ühe masina peale. Jagasime ka nii, kuidas inimeste füüsilised võimed on. Osad on sellised välitööhundid, kes ei löö risti ette millegi ees, on seal vesi või tõuseb metsamurd. Teised on tagasihoidlikumad. Vastavalt võimekusele sai valitud alasid, kui palju ja millist maastikku üks või teine grupp käis vaatamas,” rääkis zooloog Uudo Timm, kes on Eesti tuntuim lend­oravauurija.