Kui ta viieteist aasta eest metsa isalt päris, oli lendorav seal juba sees. “Mina tean enda maa peal kahte pesapuud. Naabritel on ka,” ütles ta. Suurte silmadega õhus liuglevat loomakest Marje Kuslap oma silmaga näinud ei ole, sest too on öise eluviisiga ja end näole ei anna. Küll on ta näinud lendorava pabulaid, mis meenutavad kollakat karririisi.