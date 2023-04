Uued omanikud annavad kuulsusrikkale villale uue elu

Karepa külas ringi sõites võib tuhatkond ruutmeetrit suur kahekorruseline puidust villa Dombrovka jääda puude vahel märkamatuks. Ent nüüdseks on maja ümber vohanud võsale piir pandud. Osa tagasihoidlikust ja ajahambast puretud pruunist voodrist on saanud hoopis särava helesinise värvikuue. Võib arvata, et peagi ei jää villa enam möödujate tähelepanuta. Peagi hakkab endistel aegadel ohtrasti pidusid ning seltskonnaüritusi võõrustanud villas elu taas keema.