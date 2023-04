Galerii ⟩ Tiibeti mastifid promeneerisid erinäitusel

Näituse üks korraldajaid ja tõuühingu juhatuse liige Krista Pebsen lausus, et tiibeti mastifid näevad tõesti muhedad ja ohutud välja, kuid tegelikult on nad tugeva karja- ja valveinstinktiga ja tõttavad oma perele kartmatult appi, kui viimaseid peaks oht ähvardama. "Lähevad karule või teistele kiskjatele kartmatult peale," kinnitas naine, kelle Lääne-Virumaal asuvas kodus kasvab 13 seda tõugu koera. "Oma kodumaal on nad väga kohusetruud karjakoerad. Euroopa kultuuriruumis püütakse neid kasvatada inimsõbralikeks ja sotsiaalseteks. Hästi kasvatatud koer selline ka on, kuid ta hoiab jäägitult oma pere inimesi ja kui ta tajub neile ohtu, siis pole nalja."