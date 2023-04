Seltsingu eestvedaja ja festivali peakorraldaja Mariia Gavryliuk rääkis, et laval astuvad üles kollektiivid üle Eesti – esinejaid on setust Sillamäeni. Osalejate hulgas on ka Tarvanpää rahvatantsurühm.

​"Lisaks on meil väike näitus Ukraina ajaloost ja rahvariietest," lausus ta. "Ukraina on väga suur riik ja meie kombed ning rahvariided on regiooniti väga erinevad. Üks rahvariidekomplekt on päris haruldane – see on 110. aastat vana."