Global Management Challenge (GMC) on veebipõhine ärisimulatsioon. Selles võisteldakse igal aastal 30 riigis üle maailma, Eesti on osalenud võistlusel alates 2012. aastast. Sisuliselt on tegu suure juhtimistreeninguga, mis arendab meeskonnatööd ja strateegilist mõtlemist.