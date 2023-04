Ebaseaduslik metsaraie päädis vanglakaristuste pikendamisega

Täna tunnistati Rakvere kohtumajas süüdi Aap Vels ja Aleksander Fokin, kes tekitasid ebaseadusliku metsaraiega keskkonnale olulise kahju ja peavad nüüd 6600 euro võrra kukrut kergendama. Ühe karistusvõimalusena on teo eest ette nähtud ka rahaline karistus, kuid kohtunik leidis, et see ei anna ilmselt soovitud tulemust, ja pikendas paari kuu jagu meeste kehtivat vanglakaristust.