Lõkkeid kontrollinud päästjad trahve ei määranud

Lääne-Virumaal kontrollitud lõketest kolme juures puudusid esmased kustutusvahendid. Päästjad selgitasid lõkketegijatele, et lõkke juures peavad alati valmis olema esmased tulekustutusvahendid, nagu ämber veega, aiavoolikuga vesi või tulekustuti. Lõket ei tohi kunagi jätta järelevalveta ning enne lõkkekohast lahkumist tuleb veenduda, et see on täielikult kustunud.