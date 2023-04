Võõrliikide levikule aitab piiri panna ballastvee puhastus

Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõuniku Kaspar Andersoni sõnutsi võib arvata, et põnguskilbiline on siia jõudnud ballastveega. “Kui Jaapanis laeva pumbatud ballastvesi pumbatakse välja Läänemeres, satub siia veeliike, kelle looduslik elupaik on Vaikses ookeanis. Mõni selline liik suudab ellu jääda ka Läänemeres, ohustades nii aga kohalikke liike, kelle elukoha ja toidulaua võõrliik üle võtab,” märkis Anderson.