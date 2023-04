Lapsi õpetatakse maast madalast, et kalmistutel ei joosta ega lärmata ning kalmistult ei viida midagi koju. See teadmine on miski, mis antud kaasa emapiimaga. Võõra inimese kalmult millegi võtmine on aga üks kõige madalamat sorti tegu, millega isegi vanglas oleks pättidel piinlik kiidelda.