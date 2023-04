Aga täiskasvanuikka tuleb enne jõuda. Eilses Postimehe digilehes ilmus muret tekitav artikkel, et üha vähem lapsi jõuab Eestis vabatahtliku, aga tugevalt soovitusliku riikliku vaktsineerimiskavani. Lihtsalt öeldes tähendab see seda, et jumal teab mis põhjustel otsustab üha enam lapsevanemaid oma last mitte vaktsineerida.

See on kõhedust tekitav, sest moodsa aja inimeste elustiil samal ajal muutunud ei ole. Sotsiaalmeedia on täis pilte puhkusereisidest kaugetele maadele, teleekraanilt näeb noori peresid seiklemas rinnalastega mööda ilma. Reisivad sõbrad, vanavanemad, ollakse liikuvad ja vabad. Ja see on okei.