Piirkonnapolitseinik leidis uued tööruumid pritsimajas

Oluliselt on paranenud vanemate ja puudega inimeste ligipääs politseiniku vastuvõtupaika, sest spordihoones olnud kontor, kus korrakaitsja võttis vastu 2010. aastast saadik, asus teisel korrusel. Sinna oli näiteks ratastooliga ligi saada võimatu. Kuna nüüdsest asub politseiniku kabinet päästega samas majas, on kõik esmased teenused Kadrina valla elanikele veelgi mugavamalt kättesaadavad. "Vanas kohas üks klient ütles mulle, et siin peab orienteerumiskaart käes olema, et teid leida," vihjas Mikola asjaolule, et spordihoones olnud vastuvõtukohta oli ääretult keeruline leida. Kadrina laululava ja tuletõrjemaja teab pea iga kadrinlane. "Meie poole pöördub inimesi ka küsimustega, mis tegelikult kuuluvad pääste valdkonda, saan nad kohe vabatahtlike poole suunata," rääkis Mikola.