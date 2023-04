Auto põiki ja hüppesse: parimad driftijad selgusid Kehala ringrajal

Karikasari, mis sai alguse märtsis, kuulus esmakordselt Eesti Virtuaalse Autospordi Liidu (EVAL) egiidi alla. Seda seetõttu, et sügisel plaanitakse korraldada esimesed virtuaaldrifti Eesti meistrivõistlused. Karikasari oli EVD eestvedajate jaoks justkui test, et välja selgitada korraldustiimi head ja vead. Et virtuaalvõistlused on tunnustatud asi ka päris maailmas näitab seegi, et Eesti Autospordi Liidus eksisteerib täiesti ametlik e-autospordi alakomitee, mis meistrisarjade korraldamist haldab.