Kui ettevõtjad said riigiportaalis uut töölauda hakata kasutama läinud aasta detsembris, siis nüüd on uuenduskuuri läbinud ka eraisikule suunatud töölaud. Portaali eesti.ee sisse logides avaneb kasutajale vaikimisi just töölaud, kuhu on teemapõhiselt koondatud enimotsitud teenused.