Heinur ütles lühidalt, et tutvumisega ei edene üldse. "Mitte keegi pole ühendust võtnud. Ei noh, see on lootusetu. Selliseid vanureid ei taheta enam," rääkis 86-aastane mees, kes enda sõnutsi panigi ajalehte tutvumiskuulutuse naljaviluks, kuid ...

"Suve keskpaigani on mul pind olemas. Omanik soovib sügiseks sanitaarremondi teha ja pean endale uue koha vaatama. Mitmed on rääkinud, et mine linnavalitsusse. See pinna saamine, selle ka võibolla saab, aga söögitegemine on nii vastik ja tahab käes rääma minna," rääkis Heinur, kelle arvates pole ilmselt mõtet uut kuulutust lehte panna.