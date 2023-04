Samas ei saa väita, et just PVC-kattega tiigiperved olid traagilise tagajärjega õnnetuse peapõhjus – ilmselt poleks väikelaps omal jõul välja pääsenud mitte ühestki tiigist. Aga tõsiasi on seegi, et PVC muudab tuletõrjetiigi kaldad väga libedaks, sellisest tiigist väljasaamisega on probleeme ka täiskasvanul.