Läsna teater toob lavale “Elu ja armastuse”

Lavastaja sõnul on “Elu ja armastus” värvikas lugu, kus on palju ilusat armastust ja kurbust, aga ka omajagu nalja. Idee Tammsaare 1934. aastal ilmunud teos lavale tuua sai Ene Pihol Pärnu teatri lavastusest. “Meie lugu on hoopis teistmoodi. Meil on lõbusamat poolt rohkem sisse pandud. Kuna tervet teksti ei pane ju kuidagi lavale, tegin oma valiku. Tunnen, et sai õige valik. Meie Irma on nii ilus hingelt ja olemuselt ning meie härra Ikka on väga sarmikas,” kõneles lavastaja.