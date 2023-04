Digitaalse nomaadina Tai kuningriigis

Tõsi, digitaalne nomaad võib jõuda ka randa ja templitesse, kui ta seda soovib ja jaksab. Aga paljudele pole see eesmärk omaette. “Ma ei ole just kõige tiitpruulilikum vend, keda huvitaksid kujud ja majad. Mul on sellest zero fucks (ingl k täiesti savi),” räägib Johan Laiv kohati katkendlikul veebikaamerapildil ja naerab. “Pigem tahtsin ära katsetada, kuidas see diginomaadi elu käib. Kas ongi päriselt nii võimalik, et tripid ringi ja teed tööd. Kas see ongi uus elu, kas see toimib? Siiamaani toimib.” Veebilahendusi disainiv Virumaa mees viibib kõne ajal Tai kuningriigis.