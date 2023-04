Alkoholifirmad ennustavad aktsiisi tõusu tõttu viinarallit

Alkoholitootjate ja maaletoojate liit teeb ettepaneku tõsta maksumäära väiksemas mahus ja aeglasemas tempos. "Eesti alkoholitootjad ja maaletoojad mõistavad riigi vajadust fiskaalpoliitilistel põhjustel makse tõsta, kuid soovime, et see oleks mõistlik ja järkjärguline protsess," märkis liidu esindaja Janek Kalvi pöördumises rahandusminister Mart Võrklaevale.

Uus võimuliit on koalitsiooniprogrammis kokku leppinud jätkata pahede ja tervisealase riskikäitumise maksustamist, vältides samal ajal piirikaubanduse teket. Liidule teadaolevalt on valitsuse plaan tõsta alkoholiaktsiisi määra nelja aasta jooksul igal aastal 5 protsenti. Alkoholikäitlejate hinnangul on see muutus liiga järsk ja selle rakendamine nii lühikese aja jooksul tooks kaasa riske seoses alkoholi kaubandusega, eeskätt lõunapiiril.