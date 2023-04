Juhtkiri: netikelmide võrgus

Ratsa-rikkaks-plaanid ja sahkerdamine olid päevakorral peale taasiseseisvumist. Eriti vanematel inimestel on mälusopis olemas teadmine, et hõlptulu on täiesti võimalik teenida. Nüüdseks on paljud ärid ja skeemid kolinud internetti, mistõttu võib tekkida võltsturvatunne. Näost näkku kohtudes on abiks kasvõi vana hea tagumikutunne: kui see ikka kindlust ei sisenda, siis teinekord võib kahtlane tehing pooleli jääda. Internetis kauplemisel on kõik hoopis teistmoodi. Kuidas saab arvuti ja seal sees olev mulle kuidagi kurja teha? Aga näe, saab.