Kommentaar: ostjate mõttepaus on pannud kinnisvaraarendajad ootele

Ehitustegevus aeglustub, sest elamuehituse mahud on viimastel aastatel olnud väga suured ja nii kõrgel ei suudeta pikalt püsida. Viimase viie aasta jooksul on kasutusse antud 36 500 uut eluruumi, mis moodustab umbes 5 protsenti kogu Eesti elamufondist. Et ressursse on piiratult, ent nõudlust kohati ülearu, on ehitamine muutunud ka väga kalliks. Ehitushinnad on kasvanud kõigest kahe aastaga enam kui kolmandiku võrra.