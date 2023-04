Ahjualused ettevõtjad

Ükskõik millise arendusega muutub kohalike inimeste elukeskkond ja neil on loomulikult õigus seista oma keskkonna puhtuse eest. Teadusuuringud on aga näidanud, et inimesed on arenduste suhtes oluliselt leplikumad, kui nad mõistavad arendustegevuse olulisust üldsusele laiemalt ja nad tajuvad, et nendega käitutakse ausalt. Seetõttu on NIMBY silt sageli lihtsalt märk arendajate arrogantsusest ja kohalike elanike huvidega mittearvestamisest. Konfliktide allikaks on sageli emotsionaalsed ja mittemateriaalsed väärtused – kodutunnet ei anna rahas mõõta. Kuid see ei tähenda, et seda olemas pole. Kodutundele tugineb lojaalsus riigile, kaitsetahe. Kas need on rahas mõõdetavad?