Pikanäpumehed ja roolijoodikud: neid otsib taga politsei

Meie maakonnast on kõige kauem tagaotsitavate nimekirjas olnud 38-aastane Eritrea kodanik Faiz Idres Mohmed, kel on õnnestunud juba 2015. aasta sügisest hoiduda kohtuotsuse täitmisest. Vaos varjupaigataotlejate majutuskeskuses peatunud põhikooliharidusega töötut meest on Eestis kriminaalkorras karistatud ühel korral, seda Eesti vabariigi riigipiiri ebaseadusliku ületamise ja politseiametniku peatumismärguande või käsu eiramise eest.