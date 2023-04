Haljala valla Auküla elaniku Tiit Tomingu isatalus kasvas kahte sorti õunapuid: ühtede väikesed ubinad said juba juulikuus valmis, teised kandsid rohkem nagu koolipoisi õunu ja häid mahlaõunu, sest need valmisid septembris.

“Ma olen poisikesena õunaraksus käinud nagu ikka me kõik, aga pole ma kuskil aias sellise maitsega õuna saanud. Ta läheb sügisel nii heaks, et see on täitsa uskumatu. Ta on su­per­õun,” kiitis Toming hilisemat sorti.