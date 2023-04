Juminda poolsaare Tapurla rannakülas peidab end kõigest 1,7 hektaril pisike paradiis, kus on juba aastakümneid pakutud aiailu mägimändidest roosipõõsasteni. Esialgu suvilakrundiks ostetud maalapile on rajatud puukool, kus kõik on praktiline, läbimõeldud ja hubane.