Toidutootjatel on praegu õige aeg taotleda pääsukesemärki

Toidutootjatel on taas võimalus taotleda Eesti tuntuimat ja vanemat toidumärgist – pääsukesemärki. Oma toidutootele saab tunnusmärgisetaotlust esitada 14. maini. Olukorras, kus kaubavalik poodides on tohutult mitmekesine, aitab just toidumärgis ostjatel orienteeruda ning anda teavet selle kohta, et toit on Eesti päritolu ja valmistatud Eestis.