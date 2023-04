Süüa enne või pärast hambaarsti juures käiku – see on küsimus

oktor Pallase räägib, et peale hamba eemaldamist või suukirurgilist operatsiooni on kaks tundi söömispausi vajalik, väiksemate hambaraviprotseduuride puhul võib paus olla soovitatav selleks, et oodata tuimestuse mõju kadumist, vältimaks näiteks põske hammustamist. Seega soovitab arst enne kõhu täis süüa kui arsti juurde minna. “Seda muidugi välja arvatud juhul, kui teie protseduur peaks aset leidma narkoosis,” selgitab doktor Pallase.