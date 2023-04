Video ⟩ Elu ja surma vahel: rattur sõitis Rakveres vastu liikuvat reisirongi

Jalg- ja tõukerattalt on enne raudteeülekäigukohta kohustuslik maha tulla, mida aga Näpi ülekäigukohale lähenenu ei teinud. Vahejuhtum, mis leidis aset 7. aprillil, oleks võinud lõppeda väga traagiliselt. Videost on näha, et jalgratta esiratas on juba rööbastel, kui juht lõpuks lähenevat rongi märkab. Rong riivab ratast, mille peale teeb see pea 180-kraadilise pöörde.